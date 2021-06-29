القبض على رجل الأعمال حسن راتب لاتهامه بالتورط في تمويل علاء حسانين بالتنقيب عن الآثار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أفادت مصادر أمنية أن قوات الأمن ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، لاتهامه بالتورط في عملية تمويل علاء حسانين نائب برلماني سابق في عمليات التنقيب عن الآثار.

وأكدت المصادر إلقاء القبض على حسن راتب بعدما ذكر أحد المتهمين اسمه بالقضية بشأن تمويله ماديًا لعملية التنقيب عن الآثار.

كما كشفت اعترافات أحد المتهمين عن قيام رجل الأعمال بدفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

وقررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، الجمعة الماضية، حبس النائب السابق، و17 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بإخفاء قطع أثرية والاتجار بها.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على "علاء حسانين"، نائب برلماني سابق، وآخرين وبحوزتهم 201 قطعة أثرية.