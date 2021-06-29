العراق: العراق لن نسمح بأن نكون ساحة حرب

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ)

صرح وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين مساء الاثنين، بأن العراق لن يسمح بأن يكون ساحة حرب.

وأكد وزير الخارجيَّة العراقي خلال اجتماعه مع نظيره الكنديّ مارك جارنو، على هامش مشاركته في اجتماع التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابيّ في روما على أنّ العراق لن يسمح بأن يكون ساحة حرب وضرورة إحترام السيادة العراقيّة، وإيقاف الانتهاكات، وذلك بحسب بيان للخارجية العراقية .

وشدد الوزير على تمسُّك العراق بسيادته وتعزيز ذلك عبرَ إدامة التنسيق والتواصل مع مختلف الأطراف ومن خلال المبادرات والمساعي الدبلوماسيّة.

وأكد الوزير العراقي أن الحُكُومة العراقيَّة ماضية في مُواجهة ما تبقّى من جيوب الإرهاب، علاوة على دعم العراق في محاربة فكره المتطرف وتحقيق الشراكة بين العراق وكندا ضمن التحالف الدوليّ لمُحارَبة داعش.

من جانبه جدد مارك جارنو وزير خارجيَّة كندا دعم بلاده لجُهُود العراق في تحقيق الأمن والاستقرار، واستمرار التعاون بين البلدين والعمل على التهدئة، ومنع التصعيد.

وبحسب البيان تم بحث مُستجدّات الأوضاع في العراق وأوجه التعاون في شتى المجالات.