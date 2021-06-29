واشنطن تطالب حلفاءها باستعادة مواطنيهم «الدواعش»

ابوظبي - سيف اليزيد - روما (أ ف ب)

حث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حلفاء الولايات المتحدة، أمس، على استعادة مواطنيهم الموقوفين في الخارج، بعدما حاربوا في صفوف تنظيم «داعش»، معتبراً أنه لا يمكن أن يبقوا معتقلين إلى ما لا نهاية في سوريا.

ووجه بلينكن النداء من روما، خلال اجتماع للتحالف المناهض لتنظيم «داعش»، والذي يضم 83 دولة.

وثمة عشرة آلاف مقاتل يشتبه أنهم كانوا في صفوف تنظيم «داعش» معتقلون في شمال سوريا لدى فصائل كردية متحالفة مع الدول الغربية، وفق التقديرات الأميركية.

وأكد بلينكن أن «هذا الوضع لا يحتمل ولا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية».

وأضاف: «تواصل الولايات المتحدة حث البلدان، حتى تلك المشاركة في التحالف، على استعادة مواطنيها، وإعادة تأهيلهم، وحتى ملاحقتهم قضائياً».

وكانت فرنسا وبريطانيا، وهما من أقرب حلفاء الولايات المتحدة من أكثر المتحفظين على إعادة مواطنيهما، رغم نداءات الإدارة الأميركية المتكررة حتى في عهد الإدارة السابقة برئاسة دونالد ترامب. ويتردد البلدان اللذان شهدا اعتداءات إرهابية دامية، كثيراً في إعادة مواطنين سلكوا طريق التطرف إلى أراضيهما.

وأشاد بلينكن بإيطاليا على اعتبار أنها من الدول الأوروبية القليلة التي تستعيد هؤلاء المقاتلين. ورحب أيضاً بالجهود التي تبذلها دول آسيا الوسطى مثل كازاخستان، التي أعادت، على حد قوله، 600 مقاتل وأفراد عائلاتهم، واعتمدت برامج إعادة تأهيل لهم.