الجيش اليمني يكبّد الانقلابيين خسائر فادحة في مأرب

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

أفاد الناطق باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي بأن عمليات الجيش حررت مواقع مهمة في عدد من الجبهات بمدينة مأرب الاستراتيجية، كبدت ميليشيات «الحوثي» الانقلابية خسائر فادحة في عدد من الجبهات بالمحافظة.

وأكد مجلي أن القوات اليمنية أفشلت التسللات والهجمات العدائية للميليشيات الإرهابية في جبهات صرواح والكسارة وهيلان والمشجح والمخدرة والجدعان وجبل مراد والعبدية وذنة وماس ورغوان بمحافظة مأرب.

وأضاف، في إيجاز صحفي، أمس: «إن جبهتي الكسارة والمشجح كانتا أكثر الجبهات اشتعالاً، وتحول الجيش فيهما من الأعمال الدفاعية، إلى الهجوم، مستهدفاً مجاميع الحوثيين، وأوقع فيها خسائر بشرية ومادية».

وتابع: «استطاع الجيش تحرير موقعين محوريين، وهو ما مكنه من السيطرة العسكرية على امتداد مواقع الميليشيات، وقطع طرق إمدادها».

وعن طبيعة المعارك في الجبهتين، أوضح أن قوات الجيش أحبطت كل محاولات التسلل التي نفذتها الميليشيات، لافتاً إلى مقتل وإصابة العشرات، وأسر آخرين، مشيراً إلى أن جثث ميليشيات «الحوثي» متناثرة على امتداد المناطق والشعاب، التي تدور فيها المعارك.

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية للجيش دمرت طائرتين مسيرتين مفخختين في منطقة الكسارة، كان الهدف منهما استهداف المدنيين والأعيان المدنية، كما إنها دمرت طائرة أخرى في جبهة صرواح.

وأفاد بأن جبهة صرواح شهدت هي الأخرى معارك بطولية، وعمليات عسكرية باستدراج العناصر «الحوثية» إلى كمائن محكمة، سقطت على إثرها تلك العناصر، بين قتيل وجريح، فيما لاذ من بقي منهم فراراً من نيران الجيش.

وقال: نفذت قوات الجيش هجمات مضادة في جبهات رغوان وماس، ضد الميليشيات أسفرت عن خسائر بشرية تقدر بعشرات القتلى والجرحى.

ونوه الناطق باسم الجيش الوطني إلى تدخلات طيران تحالف دعم الشرعية ونوعية الضربات التي وجهها لقدرات ميليشيات «الحوثي» الانقلابية، وأكد أنه خلال الأسبوع المنصرم نفذ الطيران المقاتل عشرات الغارات الجوية الدقيقة في جبهات صرواح والمشجح والكسارة وماس ورغوان.

وأضاف:«استهدف الطيران أيضاً مواقع وتحصينات وأرتالاً وتعزيزات الميليشيات الحوثية الانقلابية».