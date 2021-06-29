«دلتا» تُربك موسكو وتعيق رفع القيود عالمياً

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (وكالات)

تعجز العاصمة الروسية عن السيطرة على فيروس «كورونا»، رغم القيود الصارمة التي فُرضت في الأسابيع الأخيرة، وتسجّل أعداد وفيات قياسية متتالية، فيما تواصل النسخة المتحوّرة «دلتا» تفشيها في العالم في ظلّ استياء كبير لدى الدول المتحمّسة للعودة إلى الحياة الطبيعية.

وسجّلت موسكو من جديد عدد وفيات قياسياً جراء «كوفيد-19» مع 144 وفاة خلال 24 ساعة، وهي أسوأ حصيلة منذ بدء تفشي الوباء في المدينة. وكانت العاصمة الروسية سجّلت، يوم الجمعة الماضي، عدد وفيات قياسياً بلغ 98 وفاة.

وباتت النسخة المتحوّرة «دلتا» الشديدة العدوى، والتي رصدت للمرة الأولى في الهند، منتشرة في 85 بلداً على الأقل، بحسب منظمة الصحة العالمية، وهو ما يزيد المخاوف من موجات جديدة من الوباء رغم حملات التطعيم.

وأرغمت «دلتا» بعض الدول على مراجعة استراتيجياتها مع فرض تدابير مشددة لمكافحة الوباء، أو إرجاء رفع القيود. آخر هذه الدول كانت جنوب إفريقيا، التي سجّلت 1,9 مليون إصابة بينها 59900 وفاة.

وأعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا فرض قيود جديدة في البلاد الأكثر تضرراً بفيروس كورونا في القارة السمراء، لمواجهة الارتفاع الكبير في عدد الإصابات الناتج عن المتحورة دلتا.