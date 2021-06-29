اليونان.. 150 يورو وإنترنت مجاناً للشباب مقابل تلقي اللقاح ضد “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

تعمل بلدان العالم على تشجيع الشباب لتلقي اللقاح ضد كورونا للتخفيف من الأعباء والحد من تفشي الفيروس خاصة بعد خطر المتحور “دلتا” الذي يهدد العالم.

وفي هذا المجال، تعرض اليونان على مواطنيها الشبان 150 يورو وباقة إنترنت مجانية لهواتفهم المحمولة لمدة شهر تشجيعا لهم للحصول على أول جرعة من اللقاحات الواقية من فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في اجتماع وزاري: “مع أول جرعة من اللقاح سيحصلون على بطاقة مدفوعة مسبقا قيمتها 150 يورو…إنها دين للشباب، هدية عرفانا لهم”.

وتشير بيانات حكومية إلى أن نحو ثلث السكان البالغ عددهم 11 مليون نسمة حصلوا على الجرعات الكاملة للوقاية من الفيروس.

وقالت الحكومة إن نحو 940 ألف يوناني بين 18 و25 عاما سيكونون مؤهلين للحصول على المكافآت المالية إذا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح حتى نهاية العام.

وسجلت اليونان إجمالا 421266 حالة إصابة بفيروس كورونا و12682 وفاة منذ بداية الجائحة.