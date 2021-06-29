شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق كافة المصارف اللبنانية تضامنا مع «اللبناني السويسري» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جمعية المصارف اللبنانية أمس، إقفال كل المصارف اليوم الثلاثاء، استنكاراً لاعتداء طال موظفي ومقر الإدارة العامة للبنك اللبناني السويسري في بيروت.

وقررت جمعية المصارف، بحسب البيان، إقفال كل فروع المصارف العاملة في لبنان اليوم الثلاثاء، تضامنا مع إدارة البنك اللبناني السويسري وموظفيه واحتجاجا على هذا الاعتداء المستنكر والمدان.

وأعلنت جمعية مصارف لبنان إدانة "كل أشكال العنف الجسدي والمعنوي الذي لحق بالعاملين في البنك اللبناني السويسري وزبائنه الأبرياء الذين

كانوا في مكان الحادث، وشجب أعمال التخريب والتلف التي طالت ملفات

البنك على أيدي المعتدين، وتمني الشفاء العاجل للموظفين المصابين في المستشفيات".

وطالب البيان: "الأجهزة القضائية والأمنية المختصة بملاحقة المعتدين

ومحاكمتهم إنفاذا للقوانين، وتوفير كل الشروط اللازمة لضمان حسن سير عمل القطاع المصرفي اللبناني وسلامة موظفيه وزبائنه".