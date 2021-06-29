6 أرقام هامة عن مستهدفات خطة 2021/2022 لمشروع التأمين الصحى الشامل

القاهرة - سامية سيد - منذ إطلاق مشروع "التأمين الصحي الشامل"، من محافظة بورسعيد يوليو 2019، تسعى الدولة جاهدة لتقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين وبشكل ميسر يواكب التطور في مختلف الدولة المتقدمة وتهدف خطة 2021/2022 لتعميم التجربة على باقى المحافظات ونستعرض عددا من الأرقام الهامة حول تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل كما يلى:

محمد يوسف

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