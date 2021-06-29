شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام هامة عن مستهدفات خطة 2021/2022 لمشروع التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - منذ إطلاق مشروع "التأمين الصحي الشامل"، من محافظة بورسعيد يوليو 2019، تسعى الدولة جاهدة لتقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين وبشكل ميسر يواكب التطور في مختلف الدولة المتقدمة وتهدف خطة 2021/2022 لتعميم التجربة على باقى المحافظات ونستعرض عددا من الأرقام الهامة حول تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل كما يلى:
- مبادرة التأمين الصحى الشامل تنفذ مرحلتها الأولى في 8 محافظات بدءا بمحافظة بورسعيد.
- تستهدف خطة 2021/2022 تطوير 37 مستشفى بمحافظات المرحلة الأولى.
- تستهدف الخطة تطوير 30 وحدة رعاية أولية في أول خمس محافظات من محافظات المرحلة الأولى.
- تتضمن الخطة زيادة عدد المستشفيات الجامعية لتصل إلى 122 مستشفى وبنسبة نمو 6%.
- تتضمن الخطة البدء في ميكنة 115 مستشفى جامعى.
- رصدت الحكومة استثمارات حكومية لوزارة الصحة والسكان بنحو 47.5 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 205%.