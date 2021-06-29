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6 أرقام هامة عن مستهدفات خطة 2021/2022 لمشروع التأمين الصحى الشامل

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القاهرة - سامية سيد - منذ إطلاق مشروع "التأمين الصحي الشامل"، من محافظة بورسعيد يوليو 2019، تسعى الدولة جاهدة لتقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين وبشكل ميسر يواكب التطور في مختلف الدولة المتقدمة وتهدف خطة 2021/2022 لتعميم التجربة على باقى المحافظات ونستعرض عددا من الأرقام الهامة حول تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل كما يلى:

  1. مبادرة التأمين الصحى الشامل تنفذ مرحلتها الأولى في 8 محافظات بدءا بمحافظة بورسعيد.
  2. تستهدف خطة 2021/2022 تطوير 37 مستشفى بمحافظات المرحلة الأولى.
  3. تستهدف الخطة تطوير 30 وحدة رعاية أولية في أول خمس محافظات من محافظات المرحلة الأولى.
  4. تتضمن الخطة زيادة عدد المستشفيات الجامعية لتصل إلى 122 مستشفى وبنسبة نمو 6%.
  5. تتضمن الخطة البدء في ميكنة 115 مستشفى جامعى.
  6. رصدت الحكومة استثمارات حكومية لوزارة الصحة والسكان بنحو 47.5 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 205%.

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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