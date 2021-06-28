شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. لحظة انفجار قرب محطة القطارات في لندن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

وقع انفجار شديد، مساء اليوم الاثنين، بالقرب من محطة القطارات الرئيسية في العاصمة البريطانية لندن.

وأعلن قسم الإطفاء عن توجه عشرة سيارات وحوالي سبعين رجل إطفاء إلى موقع الإنفجار، في محطة “إليفانت آند كاسل”.

وبحسب بيان قسم الإطفاء فإن الإنفجار أدى لإشتعال عدد من السيارات وأكشاك هاتف ومبنى تجاري بالقرب من موقع الانفجار.