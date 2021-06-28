شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في جنوب أفريقيا تتجاوز 60 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر المعهد القومي للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا، أن الحصيلة الرسمية للوفيات بسبب مرض كوفيد 19- تجاوزت 60 ألفا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال المعهد في بيان اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل 138 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يجعل إجمالي حالات الوفاة يصل إلى 60 ألفا و38 حالة وفاة.

وذكر مجلس الأبحاث الطبية الجنوب أفريقي، الذي يرصد عدد الوفيات، أنه طبقا لدراسات أعداد الوفيات فإن العدد الفعلي لحالات الوفاة بسبب الفيروس قد يتجاوز 170 ألف حالة.