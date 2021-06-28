بايدن يتعهد: إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي خلال رئاستي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الإثنين، إن إيران "لن تحصل أبدا على سلاح نووي" خلال فترته الرئاسية.

جاء ذلك خلال استقبال بايدن للرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، في البيت الأبيض، مساء الإثنين.

وقال بايدن "إيران لن تحصل أبدًا على سلاح نووي خلال فترتي الرئاسية".

وأضاف "أتطلع إلى استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت" قريبًا"، مضيفا "التزام أمريكا تجاه إسرائيل صلب".

فيما قال الرئيس الإسرائيلي إنه " سعيد بوجوده في البيت الأبيض"ـ مضيفا "أمريكا أعظم أصدقاء وحلفاء إسرائيل".