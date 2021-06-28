الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري حول سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري حول سوريا، والذي عقد في العاصمة الإيطالية روما بمشاركة وزراء خارجية وكبار المسؤولين في عدة دول.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، ترأس خليفة شاهين المرر، وزير الدولة الإماراتي، وفد الدولة بالاجتماع الوزاري في روما.



وأكد الاجتماع أن الحل السياسي هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية، وعلى أهمية توفير الدعم الإنساني للشعب السوري، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة الأراضي السورية، وعلى دعم الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا.

وأكد البيان ضرورة مواصلة الشركاء الدوليين والإقليميين التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف في سوريا لمنع تنظيم داعش الإرهابي من التوسع مجدّداً في الأراضي السورية، وشدد أيضاً على مواصلة العمل من أجل تنفيذ جميع جوانب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الخاص بسوريا، حيث أجمع المشاركون في الاجتماع الدولي على الحرص المشترك على بذل مزيد من الجهود لإنهاء الأزمة السورية، ورفع المعاناة عن السوريين وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا.

وأعرب المشاركون عن خالص الشكر والتقدير للولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا على الجهود المبذولة للإعداد والتحضير لهذا الاجتماع والذي يعد فرصة لبحث الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق تقدم في مسار حل الأزمة السورية.