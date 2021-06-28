واشنطن: قواتنا في سوريا تعرضت لهجوم دون إصابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت واشنطن، مساء الإثنين، إن قواتها في سوريا تعرضت لهجوم بعدة صواريخ، دون وقوع إصابات أو أضرار وفقا لتقارير أولية.

وقال الكولونيل الأمريكي واين ماروتو المتحدث باسم التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم "داعش" في العراق وسوريا على "تويتر" إن الهجوم وقع الساعة 7:44 مساء بالتوقيت المحلي في سوريا ويجري حاليا التقييم النهائي للأضرار.

لكنه قال أيضا "لم يسفر القصف عن إصابات أو أضرار وفق التقييم الأولي".

وكانت عدة قذائف مدفعية سقطت في وقت سابق اليوم، في “حقل العمر” النفطي ومساكن الحقل بريف دير الزور الشرقي، حيث تتخذه القوات الأمريكية قاعدة عسكرية لها.

وبحسب بيان للمرصد السوري، أدى القصف إلى وقوع خسائر مادية واحتراق سيارات كانت في الموقع المستهدف، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وأفاد المرصد السوري، بأن المليشيات الإيرانية في منطقة غرب الفرات استهدفت القاعدة الأمريكية من مواقعها في ريف دير الزور.

وحلقت طائرات الاستطلاع التابعة للقوات الأمريكية والتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش في أجواء المنطقة.

ويأتي الهجوم بعد ساعات من استهداف القوات الأمريكية لمواقع تابعة لـ"الحشد الشعبي" العراقي المرتبط بإيران على الحدود بين العراق وسوريا.