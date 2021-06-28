تعرف على حالة الطقس اليوم في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

توقعت هيئة الأرصاد الجوية بمصر في تقريرها لحالة الطقس، الثلاثاء، أن يسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهاراً، لطيف ليلاً.



وتصل نسبة الرطوبة بالقاهرة الكبرى 70 وبالسواحل الشمالية 85 وبشمال الصعيد 30.

كما توقعت أن يسود طقس مائلاً للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية، لطيف ليلاً، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً معتدلاً ليلًا.

وتوقعت أيضاً أن يسود طقس شديد الحرارة شمال الصعيد، وعلى الجنوب نهاراً، معتدل ليلاً، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".

ويكون هناك نشاط على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.