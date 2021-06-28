شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" توصى بدعم النشء وزيادة الحافز لتشجيع ممارسة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النانب محمود حسين، بدعوة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب لعرض حلول فعلية لزيادة البدل المخصص للنشء وزيادة الحافز وذلك لتشجيعهم على ممارسة الرياضة، وبتنوع الشباب المشاركين فى برامج الوزارة، وألا تقتصر على عدد محدود حتى يستفاد أكبر عدد منها.

وشدد رئيس لجنة الشباب، على أن وزارة الرياضة لا تقل أهمية عن وزارتى الصحة، والتعليم متابعا: "دور وزارة الشباب مهم وإذا دورها توقف لن نجد كوادر على مستوى مصر"، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة، اليوم، مناقشة طلب الاحاطة الذى تقدمت به النائبة هيام الطباخ بشأن زيادة بدل مشاركة النشء والشباب، بأنشطة الشباب والرياضة، والذى لا يزيد على 15 جنيهًا منذ أكثر من عشر سنوات.

ومن جانبها قالت النائبة هيام الطباخ، مقدمة طلب الاحاطة، أنه لابد أن يكون هناك حافز لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة خاصة أن ما يحصل عليه النشء من بدل المشاركة فى الأنشطة المختلفة، يصل إلى ما يقرب من 15 إلى 20 جنيها.

وطالبت النائبة بتخفيض عدد البرامج المتعلقة بأنشطة الشباب حتى تكون الاستفادة المالية أكبر لعدم تقسيم الموازنة، مطالبة الوزارة بتحديد آلية لزيادة البدل والحافز.

من جانبها عقبت عزة الدرى، وكيل وزارة الشباب والرياضة، على طلب الإحاطة مؤكدة أن أقل حافز تقدمه الوزارة يصل إلى 50 جنيها فى الفعاليات داخل المحافظة، أما خارج المحافظة يصل إلى 100 جنيه، لافتة إلى أن الوزارة تنظم فاعلية نموذج محاكاة دورة اولمبياد الطفل المصرى وهى محاكاة لدورة أولمبياد حقيقية ويتم تقديم جوائزه مالية لها تصل إلى 3 ملايين وسيتم زيادتها.

وطالبت الدرى، بضرورة صدور توصية من اللجنة بزيادة انشطة النشء والشباب، لافتة إلى أن الوزارة تنظم أيضًا عدة فاعليات منها ابداع الجامعات والتى نتبنى من خلالها المواهب، وترشيحهم للاشتراك فى برامج اذاعية، كما نقوم بإعداد مسلسل درامى وتابعت :" لدينا 753 فريق جوالة فى مراكز الشباب تابعة للوزارة ".

فيما أشادت النائبة ولاء عبدالفتاح، بالبرامج التى تنفذها الوزارة، مع البحث عن آلية لدعم المتطوعين، بينما طالبت النائبة آية مدنى بتخصيص مكافآت عادلة للمشرفين على النشء، حتى يقوموا بأداء عملهم على أكمل وجه، وكذلك الأمر بالنسبة للنشء فيجب أيضًا زيادة بدلهم.

وطالب النائب خالد بدوى، التنسيق بين الوزارة والمديريات، من خلال ارسال كتاب رسمى للمديريات بأن الدعم المالى يتم تخصيص جزء منه للطلائع وتلبية طلبات الشباب لممارسة الرياضة لافتا إلى أن الحل ليس فى طلب زيادة الموارد من وزارة المالية، متابعا: "إعداد البطل الاولمبى ليس بالصدفة ويجب زيادة البدل".