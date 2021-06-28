شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة عن "تنسيقية الأحزاب" تكشف تفاصيل مشروع قانون استبدال ونقل ملكية الأراضى للمنشآت الشبابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تقدمت بالنيابة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون اليوم بشأن ملكية واستبدال الأراضى بين الوزارات لصالح الأراضى المخصصة لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية، وتم دراسته فى اللجنة النوعية بالتنسيقية على فترات طويلة مضت، باعتبار أن الأمر ذا أهمية كبيرة للحفاظ على شباب مصر وحمايتهم من أى استقطاب والحفاظ على لياقتهم البنية وصحتهم.

أضافت غادة على، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذى تقدمه الإعلامية جاسمين طه، عبر قناة dmc، أنه خلال دور الانعقاد الحالى كانت مشكلة مراكز الشباب قائمة فى دوائر النواب والقرى والمحافظات، حيث تظهر الأزمة فى صغر مساحة مراكز الشباب ودخولها ضمن الحيز العمرانى مع مرور الوقت، كما أن هناك العديد من قطع الأراضى غير المنتفع بها والتابعة لوزارات أخرى، وكان الحل هو الاستفادة بهذه الأراضى بمشروع قانون يحسم هذا الأمر.

وأوضحت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون المقدم سيساعد بتقديم خدمة إضافية بإتاحة الفرصة فى حد ذاتها، حيث أنه ينقسم إلى شقين، الأول أن تؤول ملكية الأراضى المخصصة للهيئات الشبابية لتلك الهيئات الشبابية بدلا من المحافظات، وهناك طلب بإنشاء لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء، وأن يكون مقررها وزير الشباب والرياضة، وعضوية جميع الوزراء المختصين للتنسيق بين كل الجهات لتنفيذ هذا الأمر.