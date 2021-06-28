شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية النواب" توصى بتعميم تركيب كاميرات مراقبة بجميع المساجد الأثرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت وضعت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب فى تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022 فيما يتعلق بقطاع الأوقاف، بتعميم توفير الدعم الفنى لتركيب كاميرات المراقبة بجميع المساجد الأثرية، للقضاء على سرقة مقتنياتها.

كما أوصت اللجنة بمتابعة أوجه التنسيق بين وزارتى الأوقاف والآثار للإشراف على المساجد الأثرية وترميمها، وتوفير الدعم المادى المخصص لترميم المساجد الأثرية المغلقة لإنقاذها من الانهيار، وإحلال المساجد الآيلة للسقوط وتجديدها.

وأوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف أيضًا بدراسة الموقف المالى للشركات التى تساهم هيئة الأوقاف المصرية فى رؤوس أموالها، ولا يتحقق منها أى عوائد أو تحقق عوائد غير مناسبة، واتخاذ الإجراءات المناسبة للاستفادة من هذه المساهمات، مع العمل على زيادة إيرادات أنشطة هيئة الأوقاف المصرية، بما يمكن الهيئة من زيادة الفائض القابل للتوزيع، والعمل على ترشيد النفقات الجارية.



لجنة الشئون الدينية (1)



لجنة الشئون الدينية (2)