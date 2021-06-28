مسؤول بالبنتاجون يؤكد تعرض قاعدة أمريكية شرق سوريا لهجوم صاروخي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) سقوط صواريخ على قاعدة عسكرية أمريكية شرقي سورية اليوم الاثنين.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن المسؤول قوله إن من المرجح أن يكون تم إطلاق هذه الصواريخ من جانب ميلشيات موالية لإيران تنشط في المنطقة المجاورة لكن لم يتحدد مصدر إطلاق الصواريخ.

وأضاف المصدر أنه لا يمكنه في الوقت الحالي تحديد عدد الصواريخ التي استهدفت القاعدة الأمريكية، مشيرا إلى أن بعض هذه الصواريخ سقط في المنطقة المجاورة مباشرة لمكان تواجد القوات الأمريكية.

وكانت تقارير أولية أشارت إلى عدم وقوع إصابات نتيجة هذا الهجوم الصاروخي.

وأكد الكولونيل الأمريكي واين ماروتو، المتحدث باسم التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم "داعش" في العراق وسورية، وقوع هذا الهجوم الصاروخي، قائلا في تغريدة على موقع "تويتر": "القوات الأمريكية في سورية تعرضت لهجوم بصواريخ متعددة".

وأضاف الكولونيل ماروتو أنه لا توجد إصابات نتيجة الهجوم، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تقييم الأضرار.

كانت مصادر محلية في محافظة دير الزور شرقي سورية قد ذكرت إنه تم إطلاق أربعة صواريخ مساء اليوم الإثنين على حقل العمر الذي توجد به قاعدة أمريكية.

وأكدت المصادر،التي لم يتم تسميتها، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "أربعة صواريخ أطلقت من بلدة القورية الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية جنوب مدينة الميادين 60 كم شرق محافظة دير الزور باتجاه حقل العمر الذي يضم قاعدة أمريكية".

وأضافت المصادر أن طائرات أمريكية قامت بشن غارات على مناطق إطلاق الصواريخ.

من جهة أخرى، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض أن الميليشيات الإيرانية في منطقة غرب الفرات استهدفت القاعدة الأمريكية من مواقعها في ريف دير الزور.

يأتي قصف القاعدة الأمريكية بعدما أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأحد أوامر بشن ضربات جوية على جماعات مسلحة مدعومة من إيران في المنطقة الحدودية بين العراق وسورية.