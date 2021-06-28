"الحركة الوطنية" يسقط عضوية اثنين من تنسيقية شباب الأحزاب من أمانته العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أصدر رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، 3 قرارات تنظيمية بإسقاط عضوية محمد يحي حسين محمد عزمي، ونور الدين محمود شوقي عبدالنور محمد الشيخ، عضوي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، ومحمد صلاح سالم أبو السعود.

وجاءت أسباب إسقاط العضوية بحسب القرارات التي حملت أرقام "39 و40" لسنة 2021، أنه نظرأ لأن البعض من أعضاء الحزب الذين يتولون مواقع بالأمانة العامة للحزب خروج عن الالتزام الحزبي وعن مبادئ الحزب، وقاموا بالسعي الدائم لهدم إستقرار الحزب.

وأوضح الحزب: "القرارات جاءت بسبب قيامهم ببث الفرقة بين أعضائه ومحاولة تشكيل مراكز قوى داخل كيان الحزب وخارجه، من أجل عرقلة مسيرة الحزب وهدم كيانه، مستغلين في ذلك مواقعهم القيادية داخل الهيكل التنظيمي بالحزب".