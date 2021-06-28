بالصور.. بحث مشاكل إلحاق العمالة بالخارج مع القوى العاملة بكفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

عقدت شعبة الحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية في كفرالشيخ، برئاسة المهندس حاتم عبد الغفار رئيس مجلس إدارة الغرفة، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع علاء ناصف وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة، وذلك لبحث مشاكل شركات الحاق العمالة بالخارج، بعد تحرير عدة مخالفات لأصحاب تلك الشركات.

جاء ذلك في حضور علاء غانم مدير مكتب العمل بمدينة كفرالشيخ، وعددًا من أصحاب شركات الحاق العمالة بالخارج.

أكد المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارية في كفرالشيخ، أن ذلك الاجتماع جرى عقده لتوضيح ما هو المطلوب من شركات الحاق العمالة حتى تلتزم به، وكذلك عرض المشاكل التي يتعرض لها أصحاب القوى العاملة، وضرورة الأخذ بروح القانون، والتنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية، والمسؤولين لعرض وجهات النظر، والمشاكل، والعمل على حلها.

في السياق، أوضح علاء ناصف وكيل وزارة القوى العاملة في كفرالشيخ، أنه نبه على المفتشين بالمديرية بالتعامل بروح القانون وتوجيه التوعية والإرشاد لأصحاب شركات الحاق العمالة، لتلافي الأخطاء قبل تحرير المحاضر، والتنبيه عليهم بالالتزام بطبيق القانون.​