الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة.. وتحذير من الشمس في هذا الوقت

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الطقس الحار ستسمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، وستبلغ درجات الحرارة على الوجه البحرى من 41 إلى 42 درجة مئوية بسبب زيادة الرطوبة، وفي جنوب البلاد ما بين 43 إلى 44 درجة.مضيفة: "الجو حار جدًا وستستمر الموجة حتى منتصف الأسبوع المقبل".

وأضافت "شاكر" في اتصال هاتفي ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة "ON"، أن سبب موجة الحرارة الشديدة التي تضرب البلاد تعود إلى منخفض الهند الموسمي الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة معًا.

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية:" أناشد المواطنين تجنب التعرض للشمس من 12 ظهرًا حتى الثالثة عصرًا، مع كثرة تناول المياه خلال فترات النهار".