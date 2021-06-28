ماس في الاجتماعات الدولية

توجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى إيطاليا للمشاركة في سلسلة من الاجتماعات الدولية. وسيشارك الوزير في اجتماع للتحالف الدولي لمكافحة «داعش»، الذي تنتمي إليه 83 دولة، في العاصمة روما، ثم يشارك في مؤتمر حول الصراع في سورية.

ويتوجه ماس إلى مدينة ماتيرا جنوب إيطاليا، حيث ينعقد اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، والذي سيدور حول مكافحة الأوبئة وحماية المناخ والتجارة وإفريقيا. ويهدف الاجتماع إلى التحضير لقمة مجموعة العشرين في روما في نهاية أكتوبر المقبل. وتضم مجموعة العشرين أكبر القوى الاقتصادية في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وروسيا.