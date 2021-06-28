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الميليشيا تثير قلق نيجيريا

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أعرب الرئيس النيجيري محمد بوخاري عن قلقه حيال إطلاق ميليشيا «منتقمو دلتا النيجر» المسلحة تهديدات جديدة بتفجير بنية تحتية مهمة للنفط والغاز في منطقة «دلتا النيجر» جنوبي ووسط البلاد.

وقال بوخاري في بيان نقله المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية فيمي أديسينا: إن الجماعة تخطط لاستئناف الهجمات بشأن ما يراه المسلحون توزيعا غير عادل لعائدات خام النفط للمناطق الغنية به فضلا عن تزايد انعدام الأمن في البلاد.

وأوضح أديسينا أنه من الغريب أن التهديد يأتي بعد أقل من 48 ساعة من لقاء الرئيس محمد بوخاري مع قيادة «دلتا النيجر»، ومؤتمر «إيجاو» الوطني، حيث تمت مناقشة قضايا التنمية في المنطقة.

يذكر أن ميليشيا «منتقمو دلتا النيجر» تتعرض لاتهامات بمسؤوليتها عن معظم الهجمات على منشآت النفط والغاز في عام 2016، والتسبب في خسارة البلاد نحو نصف إنتاجها من النفط رغم أنها علّقت هجماتها في عام 2017.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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