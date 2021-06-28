الميليشيا تثير قلق نيجيريا

أعرب الرئيس النيجيري محمد بوخاري عن قلقه حيال إطلاق ميليشيا «منتقمو دلتا النيجر» المسلحة تهديدات جديدة بتفجير بنية تحتية مهمة للنفط والغاز في منطقة «دلتا النيجر» جنوبي ووسط البلاد.

وقال بوخاري في بيان نقله المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية فيمي أديسينا: إن الجماعة تخطط لاستئناف الهجمات بشأن ما يراه المسلحون توزيعا غير عادل لعائدات خام النفط للمناطق الغنية به فضلا عن تزايد انعدام الأمن في البلاد.

وأوضح أديسينا أنه من الغريب أن التهديد يأتي بعد أقل من 48 ساعة من لقاء الرئيس محمد بوخاري مع قيادة «دلتا النيجر»، ومؤتمر «إيجاو» الوطني، حيث تمت مناقشة قضايا التنمية في المنطقة.

يذكر أن ميليشيا «منتقمو دلتا النيجر» تتعرض لاتهامات بمسؤوليتها عن معظم الهجمات على منشآت النفط والغاز في عام 2016، والتسبب في خسارة البلاد نحو نصف إنتاجها من النفط رغم أنها علّقت هجماتها في عام 2017.