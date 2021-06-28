مفاوضات الحدود بين الصين والهند

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، آنج وينبين، إن الصين والهند تجريان مفاوضات لحل المشكلات الحدودية بينهما.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن المتحدث قوله في مؤتمر صحفي اعتيادي في بكين إن الانتشار العسكري الصيني على طول الحدود يجب أن يساعد في تحسين الوضع وزيادة الثقة المتبادلة.

ومن ناحية أخرى، ففي خطوة تاريخية نشرت حكومة الهند ما يقرب من 50 ألف جندي إضافي على حدودها مع الصين، مع استمرار التوترات بين البلدين المسلحين نوويا بعد اشتباكات بينهما في وادي جالوان وشرق لاداخ.

وذكر تقرير لوكالة بلومبرج أن حكومة ناريندرا مودي نقلت قوات وأسرابا من الطائرات المقاتلة إلى ثلاث مناطق مختلفة على طول حدودها مع الصين في الأشهر الأخيرة.

وحتى الآن، تنشر الهند نحو 200 ألف جندي على الحدود، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 40 % عن العام الماضي.