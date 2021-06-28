ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن المتحدث قوله في مؤتمر صحفي اعتيادي في بكين إن الانتشار العسكري الصيني على طول الحدود يجب أن يساعد في تحسين الوضع وزيادة الثقة المتبادلة.
ومن ناحية أخرى، ففي خطوة تاريخية نشرت حكومة الهند ما يقرب من 50 ألف جندي إضافي على حدودها مع الصين، مع استمرار التوترات بين البلدين المسلحين نوويا بعد اشتباكات بينهما في وادي جالوان وشرق لاداخ.
وذكر تقرير لوكالة بلومبرج أن حكومة ناريندرا مودي نقلت قوات وأسرابا من الطائرات المقاتلة إلى ثلاث مناطق مختلفة على طول حدودها مع الصين في الأشهر الأخيرة.
وحتى الآن، تنشر الهند نحو 200 ألف جندي على الحدود، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 40 % عن العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاوضات الحدود بين الصين والهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.