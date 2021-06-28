وكانت هناك توقعات من أن مرشح حزب التجمع اليميني المتطرف تيري مارياني سيفوز في إقليم بروفنس ألب كوت دازور الواقع بجنوب البلاد، بعد تقدمه في الجولة الأولى، غير أنه لم يحصل سوى على 42% من الأصوات، حسبما ذكرت قناة «فرانس2» التلفزيونية، مستشهدة بتوقعات معهد «إيبسوس/ سوبرا ستريا» لاستطلاعات الرأي. وفاز المرشح المحافظ من الوسط، المنافس لمارياني في نفس الإقليم، رينو موسلير، بأكثر من 57% من الأصوات.
وكانا هما المرشحان المتبقيان فقط لخوض الجولة الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الفرنسيون يرفضون اليمين المتطرف في الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.