مقتل 30 شخصا في هجوم لحركة الشباب

أعلن مسؤول أمني بالصومال أن ما يقدر بنحو 30 شخصا لقوا حتفهم عندما شنت حركة «الشباب» الإرهابية، أمس، هجوما على بلدة بولاية «جلمدج» شبه المستقلة. وقال الميجور محمد أوالي إن المتمردين استخدموا سيارات ملغومة في الهجوم على قاعدة عسكرية في بلدة «ويسيل» بوسط البلاد، وأعقب ذلك قتال مع قوات الحكومة ومسلحين محليين. وأوضح: «سيارتان ملغومتان دمرتا المركبات العسكرية. كان السكان مسلحين جيدا، وعززوا القاعدة العسكرية، وطاردوا مسلحي الشباب»، مشيرا إلى أن 30 شخصا (17 جنديا و13 مدنيا) قتلوا في المعركة. يشن مقاتلون من الحركة، بشكل متكرر، هجمات بالأسلحة والقنابل على أهداف مدنية وعسكرية، بما يشمل تقاطعات مرورية مزدحمة وفنادق وقواعد عسكرية.



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