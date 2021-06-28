مناورات روسية في البحر المتوسط

أعلن مصدر في وزارة الدفاع الروسية نجاح تجربة إطلاق أحدث صاروخ عابر للقارات من القاعدة الفضائية التابعة للوزارة، في منتصف الشهر الجاري.

في حين أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن سفن البحرية الروسية أجرت مناورات في البحر الأبيض المتوسط، شاركت فيها 5 سفن حربية، وصدت خلالها هجوما لعدو افتراضي.

تطوير الصاروخ

نقلت وكالة «تاس» عن المصدر أن الصاروخ العابر للقارات طوره معهد موسكو للهندسة الحرارية، التابع لـ«روسكوسموس»، وتم إطلاقه بنجاح من مطار «بليسيتسك» الفضائي.

وقالت الوكالة إنها لم تحصل حتى الآن على تعليق رسمي من المعهد الذي عمل على تطوير الصاروخ.

عمليات إطلاق إلكترونية

تجري المناورات البحرية الروسية في البحر المتوسط ​​بالتزامن مع انطلاق تدريبات «الناتو» وأوكرانيا، التي بدأت اليوم بمناورات «نسيم البحر» في البحر الأسود.

بينما نفذت مقاتلات «ميج – 31 كي» وقاذفات بعيدة المدى من طراز «تو – 22 إم 3»، خلال هذه التدريبات، عمليات إطلاق إلكترونية بمرافقة مقاتلات «سو – 35» و«سو – 34».

وذُكر أنه خلال الطلعات الجوية التدريبية تم إجراء فحص للمعدات في ظروف مناخية صعبة، بما في ذلك درجات الحرارة المرتفعة، والرحلات الطويلة فوق الماء.

وصدت أطقم السفن الخمس، التابعة للبحرية الروسية، بما في ذلك طراد الصواريخ «موسكو» والفرقاطتان «الأدميرال إيسن» و«الأدميرال ماكاروف»، هجوما لعدو افتراضي، وأجريت أيضا تدريبات لقوات الدفاع الجوي، وأولي اهتمام خاص بـ«التصدي للطائرات والمروحيات والطائرات المسيرة للعدو الافتراضي».