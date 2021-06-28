«البرلمان العربي»: جرائم الميليشيات تحدٍ لجهود السلام

ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (وكالات)

حذّر رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي علوي الباشا، من خطورة تفاقم الوضع في اليمن جراء الانتهاكات التي تنفذها ميليشيات الحوثي الإرهابية، مُنَدّدًا بالاعتداءات البشعة التي ارتكبتها تلك الميليشيات، المدعومة من إيران، باستهداف المدنيين والمنشآت والممتلكات المدنية في محافظة مأرب اليمنية.

واستنكر الأعمال العدوانية والاستهدافات الممنهجة التي أصبحت نهجاً متعمداً للميليشيات «الحوثية» الإرهابية ضد المدنيين والأعيان والمنشآت المدنية في اليمن والمملكة العربية السعودية، عادًّا الجرائم الحوثية الشنعاء تحدياً صارخاً لكل الجهود والمبادرات الدولية والإقليمية والمحلية، التي تسعى لإرساء السلام في اليمن وحقن دماء اليمنيين.

وطالب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فعلية لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الحوثية الإرهابية.