اختتام مناورات سعودية أميركية لرفع جاهزية القوات البرية

ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (د ب أ)

اختتمت مناورات تمرين «مخالب الصقر 4» بين القوات السعودية والأميركية، والتي هدفت الى رفع مستوى الجاهزية القتالية لضباط وأفراد القوات البرية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أمس، أن مناورات التمرين العسكري المشترك «مخالب الصقر 4» بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الأميركي اختتمت بالمنطقة الشمالية الغربية في المملكة، بعد أسبوعين من انطلاقها.

ويأتي تمرين «مخالب الصقر» ضمن التمارين المشتركة، التي تشارك بها القوات البرية الملكية السعودية، بهدف رفع مستوى جاهزية القوات البرية.