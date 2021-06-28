«المركزي اليمني» يوجه بإغلاق شبكات التحويل المحلية

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (رويترز)

أصدر البنك المركزي اليمني في عدن توجيهات لشركات ومحلات الصرافة بإغلاق شبكات التحويل المالية المحلية بين محافظات الجنوب كافة، في إجراء جديد لوضع حد لتدهور مستمر للعملة المحلية. وقالت جمعية الصرافين في عدن، في بيان: إنه بناء على توجيه البنك المركزي تقرر إغلاق كافة شبكات التحويلات.

ويشهد الريال اليمني انهياراً شديداً، وسط موجة غير مسبوقة من الغلاء، وارتفاع أسعار السلع الغذائية. وقال متعاملون في عدن: إن سعر الريال اليمني سجل انخفاضاً كبيراً إلى 940 ريالاً للدولار للشراء و948 ريالاً للبيع، بعد أن كان منذ أسبوعين عند 925 ريالاً للدولار.

وقال المتحدث الرسمي باسم جمعية صرافي عدن صبحي باغفار: إنه بعد تدارس بعض الإجراءات، وجه البنك بإغلاق شبكات التحويل لتجنب استخدامها في أي عمليات مضاربة للعملة في سوق الصرف.