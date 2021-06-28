الحكومة الإثيوبية تعلن قبولها وقف إطلاق النار في إقليم تيغراي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 10:25 مساءً - منذ 16 دقيقة

أعلنت الحكومة الاتحادية الإثيوبية عن قبولها طلب لوقف إطلاق النار في إقليم تيغراي، وكانت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية أفادت بأن قوات للمتمردين دخلت عاصمة إقليم تيغراي الإثيوبي.

نقلت الوكالة عن شهود قولهم إن مقاتلين موالين لـ”قوات دفاع تيغراي” المنشقة دخلوا مدينة ميكيلي بعد ظهر اليوم.

قال المتحدث الرسمي باسم حكام تيغراي السابقين إن مدينة ميكيلي “صارت تحت سيطرتنا”، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.

كانت الإدارة المؤقتة في منطقة تيغراي طلبت من الحكومة الفيدرالية وقف إطلاق النار للسماح بإيصال المساعدات بعد ما يقرب من ثمانية أشهر من الحرب.

واندلع القتال في تيغري أوائل نوفمبر المنصرم بعد أن أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بالتوغل في المنطقة الشمالية ردا على هجوم على قاعدة للجيش الاتحادي، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.