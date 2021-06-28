البيت الأبيض: قرار بايدن بضرب الميليشيات في العراق وسوريا سليم قانونياً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 10:25 مساءً - منذ 31 دقيقة

قال البيت الأبيض، الاثنين، إن قرار الرئيس جو بايدن بضرب الميليشيات في العراق وسوريا سليم قانونيا، وإن الضربة هدفها الردع وإيران طرف سيئ.

إلى ذلك أفصح المتحدث باسم البنتاغون للعربية، أن واشنطن تحتفظ بحق الرد على أي هجوم يستهدف الأميركيين في المنطقة، لافتا إلى أن الميليشيات المدعومة من إيران مسؤولة عن الهجمات على مواقعنا في العراق.

وأضاف المصدر قائلا “هجماتنا في العراق وسوريا رسالة بأننا لن نتسامح مع أي هجوم على قواتنا”، موضحا “لا نسعى لنزاع مع إيران لكن لدينا انتشار عسكري يسمح بالرد”.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون أن أميركا قادرة على الرد على أي تهديدات وهجمات على قواتها، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية لم تفرغ من تقييم نتائج ضرباتها في العراق وسوريا لكنها تعتقد أنها ناجحة، وذلك بحسب “رويتز”.