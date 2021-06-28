مواجهة بين ميليشيات إيران وطائرات أميركية في دير الزور

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 10:25 مساءً - منذ 29 دقيقة

آخر تحديث: 28 - يونيو - 2021 10:39 مساءً

ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان عدة قذائف مدفعية سقطت في “حقل العمر” النفطي ومساكن الحقل بريف دير الزور الشرقي، مساء الاثنين، حيث تتخذه القوات الأميركية قاعدة عسكرية لها، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية واحتراق سيارات كانت في الموقع المستهدف، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

أوضح المصدر أن الميليشيات الإيرانية في منطقة غرب الفرات استهدفت القاعدة الأميركية من مواقعها في ريف دير الزور.

وأشار المرصد إلى أنباء عن وقوع خسائر بشرية في القصف على القاعدة الأميركية في شرق سوريا.

في الأثناء، حلقت طائرات الاستطلاع التابعة للقوات الأميركية و”التحالف الدولي” في أجواء المنطقة، وسط دوي انفجارات بريف دير الزور.

جاء ذلك بعيد ساعات من استهداف القوات الأميركية لمواقع وتجمعات لتلك الميليشيات عند الحدود السورية-العراقية.

إلى ذلك قالت وسائل إعلام سورية، إن طيران التحالف الدولي استهدف “بالمدفعية الثقيلة” مقرات لميليشيات إيرانية في الميادين في دير الزور.

وأكدت وسائل الإعلام أن الميليشيات الإيرانية انسحبت من منطقة المزارع جنوبي الميادين بعد القصف نحو الأحياء السكنية.

فيما أكدت وسائل إعلام أخرى أن طائرات مسيرة استهدفت مواقع للحرس الثوري في المنطقة، وذلك بحسب “العربية”.