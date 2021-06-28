برلين ـ د.ب.أ: دعا خبراء الصحة بأحزاب معارضة في ألمانيا لتبكير جرعة اللقاح الثانية ضد فيروس كورونا المستجد في ظل انتشار سلالة دلتا المتحورة من الفيروس.

وقال خبير الصحة بحزب الخضر الألماني يانوش دامن لصحيفة “فيلت أم زونتاج” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر الأحد إنه في حالة لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA)، مثل لقاحي (بيونتك-فايزر) و(موديرنا)، يجب إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح بعد ثلاثة أسابيع من الجرعة الأولى، لافتا إلى أن هناك “بيانات موثوقة” بأن ذلك يتمتع بتأثير فعال للغاية ضد سلالة دلتا.

كانت هذه تفاصيل خبر المعارضة الألمانية تدعو للتبكير بإعطاء الجرعة الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.