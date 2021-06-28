بعد استهداف القاعدة الأمريكية.. انفجارات تهز الميادين السورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دوت انفجارات في منطقة الميادين الخاضعة لسيطرة المليشيات الإيرانية بريف دير الزور السورية، بالتزامن مع تحليق لطائرات “التحالف الدولي” في أجواء المنطقة.

وقالت المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه " لا يعلم حتى الآن ما إذا كانت الانفجارات ناتجة عن قصف الطائرات أو عن صواريخ أطلقتها القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي".



وأكد المرصد السوري انسحاب المليشيات الإيرانية من المناطق التي قصفت منها جنوب مدينة الميادين وإعادة انتشارها في الأحياء السكنية داخل المدينة.

وكانت عدة قذائف مدفعية قد سقطت في “حقل العمر” النفطي ومساكن الحقل بريف دير الزور الشرقي، حيث تتخذه القوات الأمريكية قاعدة عسكرية لها.

وبحسب بيان للمرسد السوري أدى ذلك إلى وقوع خسائر مادية واحتراق سيارات كانت في الموقع المستهدف، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وأفاد المرصد السوري، بأن المليشيات الإيرانية في منطقة غرب الفرات استهدفت القاعدة الأمريكية من مواقعها في ريف دير الزور.

وحلقت طائرات الاستطلاع التابعة للقوات الأمريكية والتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش في أجواء المنطقة.

ويأتي الهجوم بعد ساعات من استهداف القوات الأمريكية لمواقع تابعة لـ"الحشد الشعبي" العراقي المرتبط بإيران على الحدود بين العراق وسوريا.