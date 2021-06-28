161 عملية جراحية سعودية لمكافحة العمى في نيجيريا

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وقام الفريق الطبي التطوعي خلال اليومين الماضيين بالكشف على 1,115 فردا، وإجراء 161 عملية جراحية، إضافة إلى صرف 805 من الأدوية وتوزيع 390 نظارة طبية استفادت منها العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف العلاج.
على صعيد متصل، التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، بمقر المركز في الرياض أمس، رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي.
واستعرض المشاريع الإنسانية والإغاثية التي ينفذها المركز في السودان التي بلغت 30 مشروعا بقيمة 19 مليونا و347 ألف دولار أمريكي، شملت قطاعات الأمن الغذائي والصحة والتعليم والإيواء والمياه والإصحاح البيئي وغيرها، وتم بحث مستجدات المشاريع والبرامج التي ينفذها المركز في السودان وسبل تعزيزها.
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