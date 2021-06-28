السيسي يتحرك لوقف التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

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جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه أمس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي (نفتالي بينيت)، وذلك بمناسبة توليه مهام منصبه، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بسام راضي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك). ووفق المتحدث، شدد السيسي على أهمية الحيلولة دون تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذا أهمية دعم الجهود المصرية لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، وكذلك تم التطرق لتطور العلاقات الثنائية.
فيما أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الاتصال عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة وتوصلها لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير، ورعايتها لمفاوضات تبادل الأسرى، مشيدا بالنتائج التي تحققت منذ توقيع البلدين على اتفاقية السلام وحتى الآن برعاية أمريكية.
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