شكرا لقرائتكم خبر جولات استفزازية لعشرات المستوطنين في الأقصى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 96 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولة استفزازية، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.
على صعيد متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس أربعة فلسطينيين بينهم شقيقان في مدينة القدس المحتلة، وأفادت شهود عيان في القدس المحتلة أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين عقب مداهمة منازلهم في بلدة بيت حنينا وتفتيشها.
كانت هذه تفاصيل خبر جولات استفزازية لعشرات المستوطنين في الأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.