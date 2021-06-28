شكرا لقرائتكم خبر جولات استفزازية لعشرات المستوطنين في الأقصى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقتحم عشرات المستوطنين أمس المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 96 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولة استفزازية، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.

على صعيد متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس أربعة فلسطينيين بينهم شقيقان في مدينة القدس المحتلة، وأفادت شهود عيان في القدس المحتلة أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين عقب مداهمة منازلهم في بلدة بيت حنينا وتفتيشها.