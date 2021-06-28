30 قتيلا في هجوم لحركة الشباب بالصومال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مسؤول أمني بالصومال أن ما يقدر بنحو 30 شخصا لقوا حتفهم عندما شنت حركة الشباب الإرهابية أمس هجوما في بلدة بولاية جلمدج شبه المستقلة. وقال الميجر محمد أوالي «إن المتمردين استخدموا سيارات ملغومة في الهجوم على قاعدة عسكرية في بلدة ويسيل بوسط البلاد وأعقب ذلك قتال مع قوات الحكومة ومسلحين محليين.



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