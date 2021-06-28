شكرا لقرائتكم خبر وزير الخارجية: السعودية تدعم 5 مسارات عسكرية للقضاء على داعش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، حرص السعودية على دعم التحالف من خلال مساراته الخمسة العسكرية، ودعم الاستقرار، والقضاء على ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ومنع تمويل وتدفق الأموال للتنظيم الإرهابي، ومكافحة أيديولوجية التنظيم.

وقال لدى مشاركته أمس في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا، في روما، «تقدر المملكة الدور الكبير الذي يقوم به التحالف الدولي، والذي لعب دورا حاسما في القضاء على امتداده وانتشاره في العراق وسوريا، وتحرير نحو 8 ملايين إنسان من سيطرته في تلك المناطق».

وأضاف «على الرغم من هذه الإنجازات يجب ألا نغفل عن أن تهديد هذا التنظيم لا يزال قائما، مما يستدعي من الجميع مواصلة الجهود والتنسيق لمحاصرة انتشاره والقضاء عليه تماما».

وتابع «لا تزال المملكة مستمرة على موقفها الثابت تجاه دعم جهود التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، وينطلق هذا الموقف من حرص المملكة على استقرار العراق وبسط نفوذه وسيادته على كامل أراضيه»، مشيدا بالجهود التي يقوم بها العراق وتنسيقه المستمر مع التحالف الدولي للقضاء على التنظيم.

وجدد وزير الخارجية تأكيد المملكة على ضرورة توحيد الجهود وتبادل المعلومات والتنسيق الفعال حيال الأخبار المقلقة التي ترد من القارة الأفريقية، وبالتحديد منطقة الساحل الأفريقي، حيال انتشار تنظيم داعش الإرهابي في تلك المناطق، لما يمثله هذا التنظيم وبقية التنظيمات الإرهابية من تهديدات للسلم والأمن الدوليين.

وقال «نؤكد على أهمية التعاون ووضع آلية تحرك مع الشركاء في القارة الأفريقية والشركاء الدوليين، مع الاحترام الكامل لقواعد القانون الدولي، لمكافحة تنظيم داعش ومنع انتشاره في تلك المناطق»، معبرا عن الترحيب بحضور عدد من وفود الدول الأفريقية بصفة مراقب في هذا الاجتماع.