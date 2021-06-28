300 مختطف قتلوا تحت التعذيب في سجون الحوثي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت الحكومة اليمنية عن أرقام صادمة لعدد المتوفين جراء التعذيب داخل معتقلات وسجون ميليشيات الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن.

وقالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية «إن أكثر من 300 مختطف قتلوا تحت التعذيب في سجون ميليشيات الحوثي، فيما تعرض أكثر من 1450 مختطفا وأسيرا للتعذيب.

وأكد وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو الفريق الحكومي في لجنة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسريا، ماجد فضائل، أن الكثيرين مازالوا يتعرضون لشتى أنواع التعذيب في هذه المعتقلات، وذكر في تغريدة بمناسبة اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب، بضحايا المختطفين الذين قتلتهم ميليشيات الحوثي الإرهابية تحت التعذيب.

وأضاف « المختطفون الذين قتلتهم ميليشيات الحوثي الإرهابية تحت التعذيب والذين فاق عددهم 300 ضحية قتلوا تحت التعذيب في سجون ومعتقلات هذه الميليشيات المجرمة».

من جانب آخر دعا نائب رئيس اليمن الفريق الركن علي محسن صالح، إلى التلاحم ورص الصفوف للدفاع عن الجمهورية والشرعية، واستعادة الدولة وردع مطامع إيران التخريبية.

وقال «إن مساعي ميليشيات الحوثي الانقلابية وتفانيها في فرض مشروع تصدير الثورة الإيرانية، ستظل مجرد أوهام وأحلام تصطدم بيقظة اليمنيين وبالتلاحم العروبي والإسلامي».

ولفت إلى مختلف الجهود المبذولة لإحلال السلام، والتي قابلتها الميليشيات الحوثية بالرفض والتعنت والتصعيد، تنفيذا لتوجيهات ملالي طهران، معبرا عن تقديره لمواقف تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ودورهم الصادق في مساندة اليمن، وأدان كل المحاولات الإرهابية والإجرامية للميليشيات الحوثية باستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية بالمملكة وتهديد الملاحة الدولية والأمن الاقليمي، بإطلاق الصواريخ الباليستية والطيران المسير والزوارق المفخخة.

وكان الجيش اليمني أعلن أمس سقوط عشرات القتلى والجرحى والأسرى من الحوثيين خلال معارك عنيفة شهدتها جبهات الكسارة والمشجح وصرواح استمرت نحو 9 ساعات.

وشيعت ميليشيات الحوثي الإرهابية، 36 مسلحا من قتلاها، بينهم 18 ممن ينتحلون رتبا عسكرية مختلفة، وجرت مراسيم تشييع الميليشيات في محافظات صعدة، وعمران، وصنعاء، وذمار، وحجة، والحديدة، وإب، وتعز.

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