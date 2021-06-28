حرب أهلية وزيادة نزعات التطرف.. «السقوط الخامس».. كتاب جديد في إسرائيل يحذر من انهيار الدولة العبرية خلال 20 عاماً

الشارقة - اميمة ياسر -

حذر كتاب جديد من انهيار وشيك لإسرائيل، في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل ضمان استمراريتها.

وبحسب ما ذكر موقع "إرم نيوز"، فإن المؤلف البروفيسور دافيد باسيج، الباحث في الدراسات المستقبلية في جامعة بار إيلان، اعتمد في كتابه الذي يحمل عنوان "السقوط الخامس“، على معطيات واقعية، يرى من خلالها أن إسرائيل مؤهلة لأن تشهد حرباً أهلية ستكتب نهايتها في غضون 20 عاماً.

ويقول باسيج إنه من المفترض أن تندلع في غضون عام 2041 حرب أهلية، جراء تنامي نزعات التطرف ولا سيما الديني.

وتوقع المؤلف في كتابه أن تندلع الشرارة الأولى خلال قمع الشرطة الإسرائيلية تظاهرة نظمها اليمين المتطرف، لتتطور الأمور وتبدأ مجموعات من عناصر الشرطة والجيش في الانضمام للمتظاهرين، بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى، قبل أن تعم الفوضى في كل مكان.

وأفادت صحيفة ”ماكور ريشون“ العبرية، في تقرير لها اليوم الإثنين، بأن كتاب السقوط الخامس "ليس رواية من روايات الخيال العلمي، ولكنه كتاب واقعي، يستند إلى تطورات حدثت بالفعل، تقود إلى نتيجة بأن حرباً أهلية محتملة قد تندلع خلال العقدين القادمين، وتتسبب في تفكك الدولة العبرية“.

وقالت الصحيفة إن الكاتب يدق ناقوس الخطر، ويسعى من وراء كتابه الذي يقع في 288 صفحة، إلى دراسة الواقع الإسرائيلي والتدقيق في السيناريوهات التي رسمها بشكل واقعي، قبل أن تتحول هذه السيناريوهات إلى أمر واقع لا يمكن التصدي له.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن باسيج يدمج في كتاباته المستقبلية "بين الشواهد والمعطيات العلمية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية والثقافية، ويرى أن هناك قواسم مشتركة تتكرر عبر التاريخ، ومن ثم يمكن الاعتماد على المعطيات الحالية لتوقع ما قد يحدث في المستقبل القريب“.

وتابعت أن كتب باسيج السابقة "اعتمدت على نفس القياس، وتوقعت قبل سنوات أزمة ارتفاع أسعار العقارات في إسرائيل، وتفكك سوريا بسبب حرب أهلية، كما توقع ظهور فيروس يتسبب في أعداد كبيرة من الوفيات حول العالم“.

ولفتت الصحيفة إلى أن كتابه السقوط الخامس "يحذر من تدهور الأوضاع في إسرائيل إلى حرب أهلية وتفكك الدولة العبرية بالكامل، على خلفية زيادة نزعات التطرف، ويحاول تسليط الضوء على السبل التي يمكن أن تلعب دورا في منع هذا الانهيار“.

وأوضحت أن ”المؤلف لا يسعى إلى دفع الإسرائيليين إلى اليأس، ولكنه استشعر أن البلاد على أعتاب حقبة جديدة، لا ينبغي أن تتسبب في انهيارها، بعد أن صمدت طوال 3 أجيال، قامت خلالها على أساس ميثاق المصير المشترك للشعب اليهودي، والذي هاجر من كل حدب وصوب ونجح في التماسك طوال هذه العقود“.

ويرى باسيج في كتابه أنه ”مع ظهور الجيل الجديد الذي ولد داخل البلاد، ولا يدرك طبيعة هذا الميثاق، فقد بدأ التحول، ويرى أنه ينبغي بناء ميثاق جديد يتناسب مع الجيل الحالي ويوحد جموع الشعب اليهودي“.