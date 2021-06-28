شكرا لقرائتكم خبر عن محمود بدر يطالب باستعجال اجراءات تنفيذ كوبرى علوى للسيارات بشبين القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب للفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات لاستعجال إجراءات تنفيذ كوبرى علوى للسيارات من كوبرى عبد العال شريف إلى موقف بنها بمدينة شبين القناطر، وذلك لأهميته للأهالى فى مدينة شبين القناطر.

وقال النائب محمود بدر أنه تم عمل محضر انضمامى بخصوص طلبه فى 7 نوفمبر 2019. ومن جانبه، استجابت وزارة النقل لطلب النائب محمود بدر، وقال محمود بدر أنه فى استجابة سريعة من وزارة النقل للطلب تصل غدا لجنة من الوزارة إلى مدينة شبين القناطر، للاطلاع على المكان المخصص للكوبرى والنقطة الجديدة التى طلب النائب بدأ الكوبرى منها من أمام كوبرى عبد العال شريف، وسيرافق اللجنة غدًا مجموعة من مكتب النائب لاطلاعهم على أرض الواقع.