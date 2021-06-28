تحالف الأحزاب المصرية يدعو بالشفاء العاجل للسيدة جيهان السادات

القاهرة - سامية سيد - دعا النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الله بأن يمن بالشفاء العاجل للسيدة جيهان السادات".

وطالب تيسير مطر، جميع الحضور خلال اجتماع تحالف الأحزاب المصرية، بالدعاء للسيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بالشفاء، إذ تمر بوعكة صحية أسفرت عن إيداعها بغرفة عناية مركزية بأحد المراكز الطبية الكبري.

جاء ذلك خلال اجتماع تحالف الأحزاب المصرية بمقر حزب إرادة جيل بجاردن سيتى محافظة القاهرة، لمناقشة الاحتفالات بذكرى بثورة 30 يونيو، ومقترحات المكتب الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية بشأن دور القوى السياسية المصرية فى إبراز إنجازات الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

فيما أعلن الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطى، عضو مجلس الشيوخ، دعمه المطلق للرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال الإنجازات والمشروعات القومية، مضيفا :" نحن كمصريين ربنا أكرمنا فى 30 يونيو برجل من نوعية خاصة معجون بحب هذا الوطن وهو الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى كل ما يقدمه لهذا البلد وللمصريين من إنجازات تحدث عن نفسها".

ويعقد المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية بمقر حزب إرادة جيل بجاردن سيتى محافظة القاهرة، لمناقشة الاحتفالات بذكرى بثورة 30 يونيو، كما يناقش مقترحات المكتب الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية بشأن دور القوى السياسية المصرية فى إبراز إنجازات الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.