شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" تمنح وزارة الرى مهلة لحل مشكلة إزالة مركز شباب بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، وزارة الرى بالرد على اللجنة بشأن إنهاء مشكلة أرض مركز شباب العطف، وتحديد مدى صلاحية البناء عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، حيث استعرض النائب بلال النحال، عضو مجلس النواب، مشكلة إزالة مركز شباب العطف بالمحمودية بمحافظة البحيرة، وذلك من خلال فيلم تسجيلى تم عرضه على نواب اللجنة، منتقدا عدم موافقة وزارة الرى على التراخيص المتعلقة بإعادة انشاء مركز الشباب، خاصة وأن المركز صدر له قرار إزالة عندما تقدم بطلب اعادة الانشاء، وتم رفض البناء بدعوى تبعية الارض لوزارة الرى، وفى السياق ذاته، أكد مسئول وزارة الرى، أن الأرض المبنى عليها مركز الشباب، متعدية على ارض طرح النهر، لذلك الحصول على تراخيص يحتاج قرار تخصيص من مجلس الوزراء.

ومن جانبه علق الدكتور أشرف البجرمى، مدير المنشأت الشبابية بوزارة الشباب، أن الوزارة ليس لديها مانع فى بناء الأرض، ولكن المشكلة تكمن فى انها غير تابعة للوزارة.

وعقب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب على حديث مسئولى الحكومة، قائلا:" اللجنة تناقش طلب الإحاطة من أجل حل الإشكالية، وليس من أجل القاء المسئولية على طرف دون الآخر، مطالبا بضرورة التوصل لحل نهائئ، موجها حديثه لمسئولى وزارة الرى ومحافظة البحيرة:" لا تقضوا على احلام الشباب"

وتعهدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة للجنة، بسرعة انهاء إجراءات البناء فى أسرع وقت ومخاطبة مجلس الوزراء بالتخصيص، حال تأكيد وزارة الرى على صلاحية الأرض للبناء عليها وعدم تعرضها لمخاطر الفيضان.