شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تبلغ السودان بنقل العلاقات إلى الوضع الطبيعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي اليوم في الخرطوم بالقائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في السودان آمبر باسكت.

وأبلغت القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة خلال اللقاء وزيرة الخارجية السودانية بقرار الحكومة الأمريكية بنقل العلاقة الدبلوماسية بين البلدين إلى وضع العلاقات الطبيعية عوضاً عن النمط الذي كانت تتخذه في إدارة علاقاتها الثنائية مع السودان وفق ما كان يُعرف بخطة التعاطي الإستراتيجي، وذلك تقديراً لإنجازات الحكومة المدنية الانتقالية.

من جانبها رحبت وزيرة الخارجية بهذه الخطوة المستحقة ووصفتها بأنها تأتي في توقيت مناسب يُراعي تطور العلاقات الثنائية والتطورات الداخلية المهمة التي يشهدها السودان، وأن من شأن تطور العلاقات مع الولايات المتحدة أن يدعم جهود الحكومة في الانتقال الديمقراطي ومعالجة تحدياته.