حادث اطلاق نار في نيويورك يؤدي إلى إصابة أحد المارة

28 يونيو , 2021
أعلنت الشرطة أن حادث إطلاق النار في ساحة تايمز سكوير في نيويورك الأحد أدى إلى إصابة أحد المارة في الـ21 من العمر، في آخر حادث من هذا النوع في هذه المدينة.
وأُصيب الشاب برصاصة طائشة في الظهر أثناء عودته مع أسرته إلى فندق ماريوت ماركي في برودواي وفق ما صرح متحدث باسم شرطة نيويورك لوكالة فرانس برس. وأضاف كان الشاب "الهدف غير المقصود في خلاف بين رجلين".
وتابع أن الرجل الذي قالت وسائل الإعلام المحلية إنه كان في زيارة من شمال ولاية نيويورك، نُقل إلى المستشفى وحياته ليست في خطر. وأوضح أن الشرطة فتحت تحقيقا ولم يتم توقيف أي شخص.
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