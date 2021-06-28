بريطانيا: وثائق دفاعية سرية فـي موقف حافلات

لندن ـ د.ب.أ: أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بأنه تم العثور على وثائق تحتوي على معلومات سرية خاصة بوزارة الدفاع البريطانية في موقف للحافلات في مقاطعة كنت. ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء أنه تم العثور على نحو 50 صفحة تتضمن تفاصيل عمليات عسكرية بريطانية، بما في ذلك مرور السفينة “إم إتش إس ديفندر” التابعة للبحرية الملكية عبر المياه الأوكرانية قبالة شبه جزيرة القرم الأسبوع الماضي، ورد الفعل الروسي المحتمل. كما تتضمن خططا تفصيلية لوجود عسكري بريطاني محتمل في أفغانستان بعد انتهاء عملية حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تقودها الولايات المتحدة هناك. وأكدت وزارة الدفاع، على حسابها على موقع تويتر، أن أحد الموظفين أبلغ عن فقدان وثائق حساسة، وأنه تم فتح تحقيق، مضيفة أنه “من غير المناسب تقديم مزيد من التعليقات”.

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