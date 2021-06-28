واشنطن ـ رويترز: قالت الولايات المتحدة إنها شنت جولة أخرى من الهجمات الجوية ضد فصائل مسلحة في العراق وسوريا وذلك ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها تلك الفصائل على أميركيين ومنشآت أميركية في العراق. وقال الجيش الأميركي في بيان إنه استهدف مرافق تشغيل وتخزين أسلحة في موقعين في سوريا وموقع في العراق. ولم يكشف النقاب عما إذا كان يعتقد أن الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى أو جرحى. وذكرت فصائل عراقية في بيان أن أربعة أعضاء في كتائب سيد الشهداء قتلوا في الهجوم على الحدود السورية العراقية، وتعهدت بالثأر. وجاءت هذه الهجمات بناء على توجيهات من الرئيس جو بايدن لتصبح ثاني مرة يأمر فيها بشن هجمات انتقامية ضد فصائل مسلحة منذ توليه السلطة قبل خمسة أشهر. وكانت آخر مرة أمر فيها بايدن بشن هجمات محدودة في سوريا في فبراير وكانت في ذلك الوقت ردا على هجمات صاروخية في العراق.

كانت هذه تفاصيل خبر ضربات جوية أميركية على الحدود العراقية السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.