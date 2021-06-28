الصحة تحسم الجدل بشأن تسجيل أعراض جانبية لمتلقي اللقاح

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية إن "الاقبال على لقاح كورونا حالياً أفضل من المدة الماضية إلا أن نِسبة الإقبال مقارنة بباقي دول العالم لا ترتقي للمستوى المطلوب".

وأكد أن "جميع اللقاحات التي توفرها وزارة الصحة آمنة وفعالة ومصرح بها من قبل منظمة الصحة العالمية ولا يوجد تفضيل بين لقاح وآخر"، لافتا إلى أن "الوزارة لم تسجل أية أعراض جانبية على المتلقحين".

وحذر من أن "الإصابات بفيروس كورونا تزداد وسجلت وفيات في صفوف الشباب وأكثر فئة عرضة للخطر هم كبار السن"، حاثاً المواطنين على "الإسراع بالتطعيم باللقاح باعتباره الطريقة الأمثل للتحصين من الوباء".